Rogo nella notte a Stagno Lombardo, in un campo, dove una motopompa da irrigazione ha improvvisamente preso fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 22.40 all’azienda agricola La Pioppa. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, con una squadra che in poco tempo ha avuto ragione dell’incendio. Fortunatamente il mezzo era lontano da strutture abitative e le fiamme non sono riuscite a raggiungere il campo vicino.

