Lindbergh Spa, gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance, Repair and Operations) per l’offerta di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica e nel settore waste management, comunica di aver incrementato la propria partecipazione di maggioranza detenuta in Smit Srl dal 52% al 77,5%, sottoscrivendo per Euro 30.212 (di cui Euro 11.335 a capitale sociale ed Euro 18.877 a sovrapprezzo) l’aumento di capitale a pagamento deliberato in data odierna dall’Assemblea dei soci di Smit Srl. Il restante 22,5% del capitale rimarrà ai soci storici di Smit Srl che contribuiranno attivamente allo sviluppo e realizzazione del progetto.

L’Assemblea di Smit Srl ha, inoltre, deliberato di nominare Matteo Vaccari, già Operations Director di Lindbergh, come Amministratore Unico di Smit Srl con incarico a tempo indeterminato.

Smit offre servizi di assistenza tecnica nel settore della termoidraulica (caldaie e pompe di calore), sia per clienti privati che per aziende, di cui Lindbergh aveva rilevato una quota del 52% in data 3 febbraio 2023 (si veda comunicato stampa). Smit, sarà anche il veicolo che condurrà lo sviluppo strategico sul mercato della termoidraulica del Gruppo Lindbergh, percorso proseguito lo scorso 28 giugno con la firma del preliminare d’acquisto della Ermanno Gatti SAS ( si veda il comunicato stampa), operazione funzionale a costituire la prima realtà industriale italiana in grado di erogare servizi di assistenza tecnica in questo specifico settore su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di controllare direttamente 100 tecnici entro il 2025.

