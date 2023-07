Si è concluso con la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale di un cittadino straniero di 19 anni, con numerosi precedenti di polizia a carico, un controllo dei carabinieri di Castelleone avvenuto la notte del 19 luglio. Erano da poco passate le 4 della mattina quando la pattuglia ha notato due auto in sosta, una delle quali parcheggiata in mezzo alla strada con le luci accese e quattro portiere aperte.

I militari hanno proceduto al controllo del mezzo e hanno identificato il conducente, il quale ha spiegato loro che i suoi amici avevano bevuto troppo e si era fermato perché erano stati male.

La situazione è degenerata quando uno degli occupanti dell’auto, palesemente ubriaco, ha iniziato ad inveire contro gli uomini dell’Arma, insultandoli e cercando anche lo scontro fisico. Si è inoltre rifiutato di fornire i propri documenti, tanto che è stato richiesto l’ausilio di un’altra pattuglia, giunta poco dopo. Solo a quel punto il giovane ha fornito le sue generalità, pur continuando a sfidare i militari. Una volta identificato è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

