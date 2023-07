Svolta sull’accoglienza dei migranti a Cremona: dopo i bandi andati deserti nei mesi scorsi, la Prefettura ha finalmente trovato soggetti disponibili sul nostro territorio a ospitare i profughi, che in queste settimane stanno continuando a sbarcare numerosi sulle nostre coste.

Sono due i soggetti che si occuperanno quindi dell’ospitalità. L’Ippogrifo Società Cooperativa Sociale fornirà un servizio di accoglienza di stranieri richiedenti protezione internazionale in centri costituiti da singole unità abitative per 49 posti complessivi. Alla società verrà elargito dalla prefettura un corrispettivo di 26,61 euro giornalieri per ogni migrante accolto, oltre a 150 euro come kit d’ingresso, mentre al richiedente asilo verranno dati poket money giornalieri di 2,5 euro e schede telefoniche una tantum del valore di 5 euro.

La ditta Ristorante Boschetti, che gestisce l’Hermes Hotel, si è invece proposta per l’accoglienza temporanea in uno spazio collettivo da 51 a 100 persone: a questo proposito lo spazio dell’hotel, che già viene utilizzato per i minori stranieri non accompagnati, si presta bene per questo utilizzo, in quanto già attrezzato allo scopo. In questo caso per ogni migrante ospitato la prefettura pagherà 31,04 euro, oltre a kit d’ingresso, scheda telefonica e poket money. Gli accordi saranno validi fino al 31 di ottobre di quest’anno.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata