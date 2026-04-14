Accademia Stauffer, il pianista Andrea Lucchesini nel progetto Playing with the Maestro

Dopo il violinista Roman Simovic e il violoncellista Mario Brunello, ora è il pianista Andrea Lucchesini a partecipare alle iniziative formative promosse dall’Accademia Stauffer di Cremona per dare ai giovani allievi l’opportunità di studiare ed esibirsi con illustri Maestri in parallelo con la canonica attività didattica della Fondazione.

Questa settimana Lucchesini è docente ospite del corso di Alto Perfezionamento in Quartetto d’Archi tenuto dal Quartetto di Cremona, per il progetto Playing with the Maestro che dà l’opportunità al Quartetto di Genova e al Quartetto Quazar di lavorare insieme al musicista. I due talentuosi ensemble stanno preparando l’uno il Quintetto per pianoforte e archi in fa minore op. 34 di J. Brahms e l’altro il Quintetto in sol minore op. 57 di D. Šostakovič.

Li eseguiranno poi in concerto mercoledì alle 20:30 nell’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino, evento ad ingresso gratuito con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite inserito nella rassegna I Concerti della Stauffer. Altri appuntamenti sono già in programma, il cartellone è consultabile online.

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