Il burraco protagonista a Cremona: il 19 aprile il Torneo Regionale

Domenica 19 aprile il Centro Sportivo Stradivari di Cremona ospiterà il Torneo Regionale organizzato dall’associazione Burraco Cremona APS, affiliata alla Federazione Italiana Burraco (FITAB). Un appuntamento ormai fisso per gli appassionati di questo gioco di carte, capace ogni anno di richiamare numerosi giocatori provenienti da diverse città della regione.

La giornata prenderà il via fin dal mattino, quando i tavoli si animeranno per l’inizio dei sette turni di gioco previsti dal programma di gara. Tra strategie, concentrazione e spirito sportivo, i partecipanti si sfideranno per tutta la giornata in un clima di competizione ma anche di grande convivialità.

Il burraco, infatti, non è solo un gioco di carte: è un momento di incontro e condivisione. Ed è proprio con questo spirito che il circolo Burraco Cremona APS opera da anni sul territorio cremonese, promuovendo il burraco come occasione di socialità e come vero e proprio sport della mente.

Il torneo regionale rappresenta così non solo una competizione, ma anche un’occasione per riunire la comunità degli appassionati e per far conoscere sempre di più un gioco capace di unire strategia, divertimento e aggregazione.

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