Sono stati installati gli arredi urbani donati dal consorzio Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica) a conclusione della competizione green “Un sacco in comune, a tutta plastica” che ha coinvolto tutti i quartieri della città. L’iniziativa ha premiato l’impegno dei cremonesi nel migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata della plastica, contribuendo così a preservare l’ambiente.

L’area 6, composta dalla zona di corso Campi, S. Michele, Sant’Abbondio e Trento Trieste aveva registrato la migliore performance nella competizione, aggiudicandosi un set di 4 panchine. Per ragioni di incompatibilità con i vincoli a cui è soggetto il centro storico secondo il Regolamento edilizio, non è stato possibile installare gli arredi negli spazi pubblici presenti nell’area vincitrice. Con un generoso gesto di condivisione e promozione delle buone prassi, il Comitato di quartiere, rappresentato dal presidente Paolo Marcenaro, ha deciso di mettere a disposizione gli arredi ad altre zone della città e, di comune accordo con gli assessori competenti, sono stati posizionati in modo che possano essere utilizzati e apprezzati da tutti.

Le quattro nuove panchine sono state collocate nell’area verde di via Tonani, angolo via San Sebastiano, sostituendo quelle vecchie e ammalorate. Ora i residenti del quartiere, ma non solo loro, potranno godere di uno spazio pubblico più accogliente e confortevole, dove potersi rilassare e fare una pausa rigenerante.

Per premiare l’impegno di tutti, Corepla ha donato al Comune anche due tavoli da pic-nic con panche che sono stati posizionati nel parco Maffo Vialli, offrendo un’opportunità per le famiglie e gli amici di riunirsi e condividere momenti all’aria aperta. Questi nuovi arredi non solo promuovono la condivisione sociale, ma anche l’uso degli spazi pubblici all’aperto, favorendo un senso di comunità e benessere.

“Il Comune di Cremona esprime la sua riconoscenza al Consorzio Corepla per la donazione e ai comitati di quartiere per aver condiviso con tutti i cittadini l’opportunità di fruire dei nuovi arredi urbani. La loro installazione è un segno tangibile dell’impegno dell’Amministrazione di Cremona per un futuro sostenibile e testimonia l’importanza che la comunità attribuisce alla solidarietà e alla consapevolezza ambientale. Invitiamo tutti i cremonesi a sfruttare al massimo questi spazi rinnovati, a prendersene cura e a godere dei vantaggi che offrono. Grazie all’impegno di tutti, possiamo continuare a promuovere pratiche sostenibili e preservare il nostro meraviglioso ambiente per le generazioni future”, dichiara Maurizio Manzi, assessore con delega alla Gestione Integrata dei rifiuti.

© Riproduzione riservata