Prosegue la visita pastorale “Gesù per le strade” del vescovo Antonio Napolioni. Otto le tappe in agenda nel nuovo anno pastorale, con il pre-visita in programma nei mesi di ottobre e novembre e l’incontro con le comunità nei fine settimana da gennaio a marzo. Coinvolte tutte le zone pastorali, tranne quella della città di Cremona dove monsignor Napolioni ha già completato la visita pastorale due anni fa.

La visita pastorale prosegue con lo schema già consolidato nei quattro anni precedenti e cioè con gli incontri in programma dal venerdì alla domenica. Un modo per conoscere da vicino tutte le componenti che caratterizzano la vita di ogni comunità, senza dimenticare le realtà di particolare significato presenti sul territorio e con un attenzione privilegiata per le persone più fragili. Incontri all’insegna dell‘ascolto reciproco e in uno stile di preghiera, facendo il punto della situazione insieme alle comunità per tracciare la strada da percorrere nei prossimi anni.

Ogni settimana la Messa conclusiva sarà trasmessa alle 11 in diretta tv su Cremona1 e in streaming sui canali web diocesani. Questo il programma della visita pastorale nell’anno pastorale 2023/24:

•12-14 gennaio: Isola Dovarese, Villarocca, Pessina Cremonese, Stilo de’ Mariani

•19-21 gennaio: Genivolta, Ticengo, Cumignano sul Naviglio, Villacampagna

•26-28 gennaio: Pandino

•2-4 febbraio: San Michele Sette Pozzi, San Giacomo Lovara

•16-18 febbraio Vicomoscano, Quattrocase, Fossacaprara, Casalbellotto

•23-25 febbraio Vicoboneghisio, Camminata, Cappella di Casalmaggiore, Vicobellignano, Agoiolo

•1-3 marzo Soncino, Melotta, Casaletto di Sopra, Isengo

•8-10 marzo Caravaggio, Vidalengo.

