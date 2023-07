Con un videomessaggio su Facebook Giuseppe Franzosi ha annunciato che domenica prossima, 30 luglio, potrebbe essere l’ultima per il Bar Sport di Costa S.Abramo così come l’abbiamo conosciuto per 70 anni, da quando lo aprì suo padre Aldo.

Locale storico, tipica osteria con le tovaglie a quadretti, dove le specialità sono bollito e marubini. Ma anche luogo di ritrovo: la definizione “bar” non è mai scomparsa dall’insegna nonostante fosse ben più di questo e insegna che ha creato il senso di una comunità nella frazione di Castelverde.

Franzosi, istrionico ristoratore che aveva strenuamente combattuto a favore della categoria contro il prolungato lockdown che stava mettendo in ginocchio tante attività, nel suo videomessaggio lascia aperto uno spiraglio, ad un possibile subentro nell’attività iniziata dal padre, usando il condizionale: “Potrebbe essere il finale di una storia durata 69 anni, dal 1954, come tutte le cose, anche questa finisce, speriamo che finisca in bellezza con una grande festa, qualche lacrima magari … Io ci ho messo il cuore in questi anni, se avessi voluto arricchirmi avrei fatto altre cose … ho voluto bene a tutti, anche a quelli che non hanno apprezzato la mia cucina. Vedremo cosa succederà …”.

Dunque la possibilità che qualcuno porti avanti l’attività sembra esistere, per il momento l’unica cosa certa è un week end di festa, con un titolo che dice tutto: “L’ultimo show” già col tutto esaurito, con musica dal vivo, l’altra grande passione di Franzosi. Si parte venerdì 28 con la band Il Diavolo e l’acqua santa; sabato Marco Morandi “con le più belle canzoni da portare su un’isola deserta” per finire domenica con la Big Band. Come nelle edizioni precedenti, il ricavato sarà devoluto in beneficienza.

© Riproduzione riservata