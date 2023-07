I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno denunciato per guida senza patente un cittadino straniero di 41 anni, con precedenti di polizia a carico, perché sorpreso nuovamente a guidare pur essendo privo del documento di guida.

Verso le 11 del 22 luglio, lungo la SP 86 nel comune di Bordolano, i militari hanno notato un’auto con targa straniera e il solo conducente a bordo. Lo hanno quindi raggiunto, fermato e identificato e l’auto a lui in uso è risultata di proprietà di altra persona.

Il conducente ha riferito che la sua patente era stata ritirata per un non meglio specificato motivo. Ma il controllo tramite le banche dati ha permesso ai militari di scoprire la verità: in realtà non era in possesso del titolo di guida, e non era la prima volta che l’uomo veniva sorpreso al volante pur essendone sprovvisto.

Nel novembre 2021 la Prefettura di Brescia aveva emesso infatti nei suoi confronti un provvedimento di inibizione alla guida su tutto il territorio nazionale per due anni per avere circolato con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Ma aveva continuato a guidare perché senza preoccuparsi delle possibili conseguenze ed era stato sorpreso alla guida almeno altre quattro volte. L’uomo è stato quindi nuovamente denunciato e l’auto a lui in uso è stata consegnata al proprietario.

