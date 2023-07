Sono stata archiviate le accuse di epidemia e omicidio colposi per la gestione della pandemia Covid a carico del governatore lombardo Attilio Fontana e degli altri indagati. La decisione, nei giorni scorsi, da parte del Tribunale dei Ministri di Brescia. La richiesta di archiviazione, del resto, era arrivata dalla Procura bresciana, per le posizioni di Fontana, dell’ex assessore al Welfare Giulio Gallera e di altri 11 indagati per la gestione della prima ondata di Covid in Valseriana. Già nei mesi scorsi il Tribunale dei Ministri di Brescia aveva archiviato le accuse per l’ex premier Giuseppe Conte e per l’ex ministro della Salute Roberto Speranza

“Una ventata di verità, per me e per chi con me ha lottato in prima linea contro il Covid” ha commentato Fontana. “Su questa indagine una certa parte politica ha costruito per anni una campagna di vero e proprio odio contro la Lombardia e contro il nostro operato”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver appreso la notizia dal Tribunale dei Ministri di Brescia sull’archiviazione dell’inchiesta ‘gestione-Covid’.

“Nelle pagine della sentenza di archiviazione – conclude il governatore – vedo smontate molte delle troppe ‘bufale’ costruite ad arte su quei mesi drammatici che hanno sconvolto le nostre comunità e provocato un immenso dolore a tante famiglie”.

