Prosegue il ciclo d’incontri “Una risposta a ogni tua domanda”, per parlare di prevenzione al femminile, dare informazioni e sciogliere dubbi e preoccupazioni delle donne di tutte le età.

Il quinto e ultimo appuntamento si terrà venerdì 28 luglio 2023 presso il Comune di Stagno Lombardo (piazza Roma 16) alle ore 21, a partecipazione libera e gratuita.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Ama…lagnino” in collaborazione con l’Asst di Cremona, con Ats Val Padana e con il patrocinio dei Comuni di Malagnino, Bonemerse, Sospiro, Stagno Lombardo, Pescarolo ed Uniti.

Gli incontri sono condotti da Daniele Generali, direttore della Multidisciplinare di Patologia Mammaria dell’Asst Cremona, e Sergio Aguggini, chirurgo senologo della Chirurgia di Cremona (diretta da Gian Luca Baiocchi), a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti.

Con loro c’è Silvia Marri, assistente sanitaria Programmi di Screening di Popolazione Ats Val Padana, che tratta il tema della prevenzione, spiegando perché è importante in ogni fase della vita e come aderire a programmi di screening dedicati.

La serata organizzata a Stagno Lombardo conclude il ciclo d’incontri avviato lo scorso maggio. Come affermano Generali e Aguggini, “la grande partecipazione riscontrata conferma la validità dell’iniziativa, che sarà riproposta in autunno con un nuovo calendario d’incontri sul territorio cremonese. È un modo efficace per informare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione per prendersi cura della salute delle donne, partendo dalle loro domande”.

