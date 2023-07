Estate di cantieri in città, con qualche inevitabile disagio per i rallentamenti e le interruzioni stradali. Uno dei più importanti è quello in tangenziale nel tratto di via Eridano, dove Aem sta per concludere la posa delle barriere tra le due corsie.

“I lavori stanno procedendo come da cronoprogramma – spiega il direttore generale della municipalizzata Marco Pagliarini – Penso che nell’arco di 5, 6 giorni lavorativi, quindi nell’arco della settimana prossima, saranno finiti. Le barriere stanno per essere posate e arriveranno fino al distributore Tamoil (procedendo dal rondò della Castelleonese), dove la carreggiata si sdoppia”.

Niente da fare invece per un rifacimento in chiave di maggiore sicurezza dell’innesto di via Trebbia con la tangenziale: qui era previsto un rondò al posto delle attuali aiuole, ma i fondi non sono mai stati reperiti.

Nel frattempo, l’azienda procede con gli altri punti ammalorati lungo il ring urbano: “Ci vorranno altri 15, 20 giorni per completare il rifacimento dei giunti del sovrappasso di via Bergamo; poi, subito dopo Ferragosto, comincerà la parte più complicata sui tratti ammalorati delle armature dei piloni del manufatto”. Questi lavori nella parte sottostante non dovrebbero interferire sul traffico.

Alla fine tutta la tangenziale sarà “risanata”: “Le barriere sicuramente garantiscono maggiore sicurezza anche se i limiti di velocità con tutta probabilità rimarranno inalterati”, afferma ancora Pagliarini: quella di Cremona infatti è tecnicamente una strada urbana a scorrimento veloce, non una tangenziale, con limite di velocità a 70 km/h.

E con l’occasione delle barriere e del rifacimento illuminazione, è stato rifatto anche lo strato d’usura dell’asfalto, a beneficio anche dei mezzi impegnati sul cantiere.

Intanto Aem sta procedendo con le asfaltature in varie parti delle città: oltre quelle previste per il mese di luglio, si stanno concludendo i contratti per un’altra serie di lavori che si svolgeranno a metà ottobre. Si tratta sempre di asfaltature in punti ammalorati con fondi recuperati dal Comune nelle ultime variazioni di Bilancio.

Prosegue anche il cantiere di Via dell’Annona prosegue, attualmente sta cominciando il lavoro sul secondo lotto davanti allo stadio che durerà per tutto l’inverno.

Giuliana Biagi

© Riproduzione riservata