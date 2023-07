Nella costante desertificazione di attività commerciali che chiudono a Cremona c’è chi apre con entusiasmo, idee e legami con il territorio in uno stabile che nella città del torrone è sempre stata una tappa fissa, anzi, una vera e propria istituzione, l’ex negozio Vergani di corso Matteotti. Ora, ad aprire i battenti sarà la Dolciaria Rivoltini.

Non solo torrone, non solo dolci, ma un’ampia scelta di prodotti agroalimentari cremonesi ed italiani come racconta Massimo Rivoltini.

Il servizio di Lorenzo Scaratti

