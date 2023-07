Si sono chiuse le iscrizioni alla Festa del Volontariato Cremonese di domenica 1 ottobre 2023 promossa da Comune di Cremona, CSV Lombardia Sud ETS e Forum Provinciale del Terzo Settore di Cremona. Sono 115 le realtà del Settore e gli Enti iscritti alla manifestazione che ruoterà introno al tema “Volontariato – Giovani – Prossimità”.

Nutrito anche il numero delle proposte di micro-eventi avanzate dalle realtà partecipanti alla Festa tra incontri culturali, performance, laboratori, esposizioni e animazioni a testimonianza della creatività dell’associazionismo e della sua volontà di mettersi in gioco nel dialogo e nel confronto sia tra organizzazioni del settore sia con la cittadinanza.

La Festa si preannuncia quindi ricca di opportunità, non solo per chi volesse conoscere da vicino le organizzazioni del territorio, ma anche per chi fosse interessato a cimentarsi in una pratica di cittadinanza attiva quale è appunta quella del “fare volontariato”.

Gli organizzatori hanno posto particolare attenzione che l’iniziativa quest’anno riserva alle “nuove generazioni” di volontari che operano in una prospettiva di continuità con la “tradizione cittadina”, pur nella novità delle forme della partecipazione, comunque finalizzata a contribuire allo sviluppo della comunità.

Informazioni sulla Festa del Volontariato cremonese 2023 su festavolontariato.org.

