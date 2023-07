Il Comune di Cremona, Settore Cultura e Turismo, in accordo con la Camera di Commercio, organizza un ciclo di dieci incontri formativi gratuiti, grazie al sostegno di Fattorie Cremona, rivolto agli operatori del settore del turismo.

A seguito di alcune valutazioni sorte durante gli incontri con operatori locali nell’ambito dell’Osservatorio Turismo coordinato dall’Università Cattolica e al confronto durante il Tavolo del Turismo, è stata rilevata la necessità di erogare della formazione ad alcuni comparti del settore turistico (ristoratori – gestori di strutture ricettive – gestori di pubblici esercizi).

Gli incontri, che inizieranno il 4 settembre, si terranno in diverse sedi, alcuni saranno aperti a tutte le categorie ed altri specifici solo per alcune. I temi trattati riguarderanno: agenda formazione e overview sui trend del turismo; focus sul turismo incoming nazionale e internazionale; il turismo enogastronomico; il food come elemento di attrazione e fidelizzazione; la prima colazione; Marketing & Comunicazione Digitale; la tradizione ed il territorio come leva turistica; Food Tech: le nuove abitudini di acquisto; l’aperitivo; progettualità pubblico/privato.

Il ciclo di incontri è totalmente gratuito e itinerante per offrire la possibilità di visitare i luoghi dell’arte di Cremona insieme ad alcune strutture e attività del territorio.

Per aderire alla formazione è sufficiente scrivere una mail a info.turismo@comune.cremona.it, indicando nome e cognome, la denominazione della struttura ed il contatto telefonico, specificando a quali moduli si intende partecipare (basta indicare le date). La partecipazione ai moduli prevede un’adesione di massimo 25 persone, tranne che per quelli aperti a tutte le categorie di operatori (massimo 50 persone).

I moduli sempre aggiornati sono disponibili sul sito del Comune di Cremona (www.comune.cremona.it).

Le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento dei posti, comunque non oltre il 20 di agosto.

“Ci è sembrato opportuno accogliere l’esigenza manifestata dagli operatori di organizzare questo ciclo di incontri formativi – dichiara l’Assessore al Turismo e Commercio Barbara Manfredini – anche in considerazione dell’incremento dei flussi turistici nella nostra città sia di ospiti italiani che stranieri.”

