La cascina al Boschetto dove visse Romolo Crotti, indimenticato guaritore che ha portato sollievo a tantissimi cremonesi, sarà circondata da nuove case. La cascina Dossetto è l’unico residuo rurale in un contesto profondamente cambiato nel quartiere a favore di villette e piccoli condomini e si trova al centro di un area classificata dal Comune come Ambito di trasformazione. Quindi, dove è possibile passare dalla destinazione agricola a quella residenziale.

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il piano attuativo presentato dalla società Olidea, per realizzare un nuovo complesso residenziale, con villette dell’altezza massima di 8 metri che si svilupperanno lungo una strada privata a senso unico, con ingresso ad est della cascina e uscita sul lato ovest. Il terreno è confinante su un lato con via Dosso e sugli altri lati con il parco degli Alpini e la scuola materna.

Si tratta di un iniziativa partita diversi anni fa, che ha visto diversi perfezionamenti e che prevede anche la creazione di una fascia di verde privato, adiacente al parco degli ALpini, dove potranno essere realizzati orti e spazi per attività conviviali.

Il progetto insomma, da quanto si apprende, non muterà la fisionomia della cascina, un luogo così particolare e unico in un contesto totalmente urbanizzato e dove il cemento ha preso il posto di tante altre aree verdi.

Il ricordo di Romolo, scomparso nell’ottobre 2o17 a 92 anni per un ischemia cerebrale, è tenuto vivo dalla piccola aiuola fiorita realizzata proprio accanto al cancello e il suo nome campeggia ancora sulla cassetta delle lettere. Da qui sono passate migliaia di Cremonesi, guariti dalle sue mani da malanni muscolari, tendiniti, contratture. Operazioni per le quali non chiedeva nulla in cambio. gbiagi

