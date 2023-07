Giovanni Bellei è il nuovo delegato regionale di Giovani Impresa Coldiretti Lombardia: 28 anni di Pietole, frazione del comune di Borgo Virgilio in provincia di Mantova, Giovanni rappresenta la terza generazione dell’azienda agricola di famiglia dove si produce latte di qualità per il Grana Padano DOP.

L’elezione – rende noto la Coldiretti Lombardia – si è svolta presso cascina Fabbrica a Orzinuovi, alla presenza di Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti; Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità Alimentare, Foreste di Regione Lombardia; Simona Tironi, assessora all’Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia; Paolo Carra, vice presidente di Coldiretti Lombardia, Giovanni Benedetti, direttore di Coldiretti Lombardia; Massimo Albano, direttore di Coldiretti Brescia.

“Alleviamo e mungiamo 120 mucche grazie a due robot di mungitura che abbiamo installato in azienda nel 2016 – racconta Giovanni Bellei – Il latte così ottenuto lo conferiamo poi alla Latteria Sociale di Mantova. I nostri animali si nutrono con la materia prima che coltiviamo direttamente noi su 40 ettari di terreni, tra erba medica, frumento e mais”. Giovanni conduce l’impresa di famiglia con l’obiettivo di crescere ancora e con un’attenzione particolare alla tecnologia e all’elaborazione dei dati che possono migliorare l’efficienza aziendale in un’ottica di sostenibilità.

“Essere il nuovo delegato di Giovani Impresa Coldiretti Lombardia è al contempo una bellissima sfida e una grande responsabilità – continua Bellei – Credo molto nella forza e nel valore aggiunto della squadra: ci aspettano cinque anni di lavoro e di sfide, ma facendo gruppo sono certo che faremo bene”.

Insieme a Giovanni, che succede al cremonese Carlo Maria Recchia, nel direttivo del gruppo ci saranno gli altri delegati provinciali: Riccardo Comi per la provincia di Bergamo; Alessandro Scartapacchio per Brescia; Pietro Castelli per Como e Lecco; Piercarlo Ongini per Cremona; Diego Remelli per Mantova; Davide Nava per Milano, Lodi e Monza Brianza; Uberta Gastel per Pavia; Fabio Rini Lumina per Sondrio e Miriana Grilli per Varese.

