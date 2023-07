Non ha spiegato ai Carabinieri come fosse arrivato e cosa ci facesse a Cremona, ma era proprio lui il giovane uscito di casa il pomeriggio precedente a Milano e non più rintracciato dai familiari. I Carabinieri delle gazzelle della Sezione Radiomobile di Cremona lo hanno trovato in via Castelleone alle 01.30 del 28 luglio, dopo che il giovane aveva vagato per molte ore in città. Si tratta di un 18enne della provincia di Milano, affetto da disabilità intellettiva.

Quando i militari lo hanno visto camminare sul ciglio della strada in via Castelleone, all’esterno della città in direzione di Crema, lo hanno fermato e identificato. E hanno capito che aveva bisogno di aiuto. Non collaborava e non spiegava la sua presenza sul posto. I militari hanno dialogato con lui a lungo e sono riusciti a sapere i suoi dati anagrafici. Poi hanno effettuato un controllo nelle banche dati in uso, accertando che non era ancora stata presentata una denuncia di allontanamento, ma che nel 2022 una denuncia di tale genere era stata presentata dai genitori.

I militari hanno verificato le buone condizioni fisiche del 18enne, lo hanno preso in consegna e lo hanno accompagnato al sicuro nella caserma Santa Lucia, dove hanno contattato la madre che lo stava cercando.

E’ stata tranquillizzata e ha tirato un sospiro di sollievo per la positiva conclusione della vicenda.

I Carabinieri hanno poi parzialmente ricostruito cosa avesse fatto il ragazzo dal pomeriggio precedente fino alla notte quando è stato incontrato dai carabinieri della Radiomobile. Pur non ricordando e non riferendo quasi nulla si è capito che aveva viaggiato da Milano a Cremona in treno nel tardo pomeriggio del 27 luglio. Poi aveva vagato per la città e, probabilmente non trovando dei treni per rientrare a Milano, si era messo in cammino verso il capoluogo di regione. Fino all’incontro con i militari che lo hanno portato al sicuro in caserma e riaffidato alla madre.

