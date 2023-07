Proseguono le giornate nazionali del tesseramento a Forza Italia. Sabato 29 luglio in tutte le città d’Italia sono stati organizzati gazebo per incontrare gli iscritti e proseguire con la raccolta delle adesioni al partito. Anche a Cremona sono stati organizzati due gazebo nelle aree dei mercati: a Cremona in Piazza Stradivari e a Crema in via Verdi.

“Nonostante fosse una giornata di fine luglio – ha commentato Gabriele Gallina, Commissario Provinciale di FI – con presenze ai mercati ridotte rispetto ad altri periodi, possiamo dire di essere soddisfatti della partecipazione ai gazebo e delle adesioni raccolte. L’obiettivo provinciale è di superare i 500 iscritti e per ora con i tesseramenti raccolti ai gazebo e le adesioni on line abbiamo superato i 100 iscritti. Il termine del tesseramento non è ancora definito, ma sarà probabilmente verso fine ottobre o novembre e successivamente inizieranno i congressi locali che anticiperanno il congresso nazionale che si svolgerà prima delle prossime elezioni europee”.

E’ stata anche la prima uscita ufficiale di Luca Ghidini neo Commissario Cittadino di Cremona di Forza Italia, presente al gazebo del capoluogo.

“Ringrazio il Commissario Provinciale Gabriele Gallina per la fiducia dimostrata nei miei confronti – esordisce Ghidini – e tutti coloro che nel Comitato Provinciale hanno espresso stima nei miei confronti dopo quattro anni di lavoro assieme. Avere scelto una figura del movimento giovanile mi riempie di orgoglio, segno che nel partito la riorganizzazione territoriale è anche sinonimo di rinnovamento. Al gazebo di Cremona – prosegue Ghidini – abbiamo avuto modo di incontrare e confrontarci con molti iscritti e simpatizzanti. Sarà necessario mettersi subito all’opera con quanti vorranno mettersi in gioco, avendo ben chiaro l’obiettivo principale: arrivare pronti alle elezioni amministratovi del 2024 assieme ai nostri alleati di coalizione. Auguro buon lavoro -conclude Ghidini- ai miei neo colleghi commissari cittadini Alessandro Mirelli di Crema e Massimo Mori di Casalmaggiore, certo della loro serietà e determinazione”.

