Venerdì 28 luglio a Cremona presso il Teatro Monteverdi si è svolto un convegno, organizzato dal Consigliere regionale Marcello Ventura insieme al Senatore Renato Ancorotti, per spiegare alla cittadinanza gli aspetti più salienti toccati dalla Riforma della giustizia varata dal Ministro Nordio.

Durante la serata, moderata dal direttore del quotidiano “La Provincia di Cremona” Paolo Gualandris, sono interventi il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Tommaso Foti, il sindaco di Monte Cremasco Avv. Giuseppe Lupo Stanghellini, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cremona Alessio Romanelli e l’Avv. Ugo Carminati.

“Unanime il giudizio positivo dei relatori in merito alla riforma arrivata in parlamento il mese scorso sebbene sia stato evidenziato da tutti gli intervenuti che questo sia comunque solo un primo passo verso una modifica più sostanziale del nostro sistema giudiziario” fa sapere Ventura. Nello specifico, lapidario l’On. Foti sulla necessità di abrogare l’abuso d’ufficio e di rivedere l’utilizzo sui media delle intercettazioni utilizzate durante le indagini, posizione poi sostenuta con forza anche dal sindaco di Monte Cremasco Lupo Stanghellini. Inoltre, secondo l’Avv. Carminati questa riforma dovrebbe accompagnarsi ad una revisione del sistema detentivo.

Mentre secondo il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Romanelli si potrà parlare di vera riforma solamente quando si arriverà alla separazione delle carriere tra magistrati e pubblici ministeri, ribadendo comunque la sua posizione super partes rispetto al giudizio politico in merito alla riforma, sottolineando anche come il suo intervento sia da interpretare come il contributo dell’Ordine degli Avvocati affinché la riforma sia chiara e nota a tutti i cittadini. Infine, il Consigliere a Palazzo Pirelli Ventura ha evidenziato come sia d’altrettanta importanza la revisione dell’avviso di garanzia e del superamento del collegio monocratico per la decisione della custodia cautelare.

A margine della serata esprime la sua soddisfazione Ventura per la folta partecipazione che afferma: “Nonostante il periodo di ferie, il considerevole numero dei partecipanti alla serata mostra come il tema della giustizia sia molto sentito tra le persone ed evidenzia anche l’importante aspettativa dei cittadini sugli esiti di questa riforma. Per tanto, ringrazio il Sen. Ancorotti e l’On. Foti, le autorità civili e militari presenti in platea e tutti gli altri intervenuti per la disponibilità a partecipare e per avere contribuito in maniera importante al buon esito dell’evento”.

