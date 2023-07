Il Decreto Aiuti bis 2022 ha incrementato di 200 milioni di euro la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per assicurare la ripresa produttiva delle aziende agricole italiane danneggiate dalla siccità dell’anno scorso. “Ma le associazioni di categorie sono preoccupate dal fatto che il decreto ministeriale di giugno prevede un prelevamento dal fondo di soli 100 milioni. Regione Lombardia, che ha già deliberato il riparto di 15 milioni di fondi, sa qualcosa di questa apparente decurtazione?”, lo chiede Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd.

“Ci rivolgiamo direttamente all’assessore Beduschi affinché si attivi immediatamente nei confronti del Ministro all’Agricoltura per verificare cosa è successo, perché se fosse come temono le aziende agricole e i loro rappresentanti non va certo bene. Togliere 100 milioni a chi ha subito i danni della siccità dell’anno scorso, seppure ripartiti tra regioni e aziende, significa dimezzare la possibilità di ripresa anche ai nostri agricoltori. Aspettiamo risposte da Palazzo Lombardia”, conclude Piloni.

