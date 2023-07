Momenti di paura in via Giordano nel tardo pomeriggio di lunedì, all’incrocio con Largo Pagliari. Due auto si sono scontrate, probabilmente a causa di una mancanta precedenza. Due le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve: un uomo di 35 anni e una donna di 47. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica, oltre agli agenti della Polizia di Stato, che si sono occupati dei rilievi del caso. Qualche coda di auto si è creata nell’attesa.

