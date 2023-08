Folla di fedeli martedì mattina nella chiesa ortodosso – romena di Via Litta, nel quartiere Borgo Loreto di Cremona, per i funerali di Padre Doru Fuciu. Il parroco della comunità cremonese si è spento a soli 53 anni per l’improvviso aggravarsi delle condizioni di salute che lo avevano costretto ad un ricovero ospedaliero.

Dopo la Messa in suffragio, celebrata alle 8 da mons. Siluan, vescovo della Diocesi ortodossa romena d’Italia, alle 10 si è tenuto il funerale vero e proprio con don Federico Celini, incaricato per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso della Diocesi di Cremona.

Davanti alla bara di Padre Fuciu una tavola imbandita con pani e dolciumi tipici, che nella tradizione romena rappresentano il rinnovamento della vita.

C’era anche il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, invitato dai celebranti ad unirsi a loro sull’altare come segno massimo di rispetto. Presenti altre autorità, tra le quali l’assessore Rosita Viola e il capogruppo di Forza Italia Carlo Malvezzi.

Giovanni Rossi

