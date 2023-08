Sono ricoverati in gravi condizioni negli ospedali di Bergamo e Brescia due 63enni cremonesi rimasti coinvolti, nel tardo pomeriggio dello scorso 28 luglio, in un pauroso incidente a Cividate Camuno, in provincia di Brescia, all’interno di una galleria.

La coppia, secondo quanto riportano i quotidiani della zona, stava viaggiando lungo la Statale 42, a bordo di una Volkswagen, quando sono entrati in collisione frontalmente con una Alfa Romeo Mito condotta da un 18enne. Sarebbe stata quest’ultima, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, a invadere la corsia di marcia opposta, forse a causa di un malore accusato dal conducente. L’impatto è stato inevitabile, e violentissimo

Sul posto sono dovuti intervenire ambulanze, auto medica e due eliambulanze, oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a liberare i feriti dalle lamiere, per poterli trasportare in ospedale. Ad avere la peggio sarebbero stati proprio i due cremonesi: per entrambi la prognosi resta riservata. lb

