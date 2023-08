L’azienda agricola Luzzeri ad Ostiano ha accolto la prima uscita del nuovo Coordinamento di Coldiretti Donne Impresa Cremona. A ricevere il Coordinamento, con la responsabile provinciale Maria Paglioli, la vicepresidente di Coldiretti Cremona Serena Antonioli e il direttore Paola Bono, c’era la giovane imprenditrice agricola Ilaria Luzzeri, classe 2001.

L’appuntamento si è aperto con la visita in azienda, a Cascina Mella di Sotto. Ilaria ha guidato le imprenditrici, mostrando l’allevamento, che raccoglie 400 capi e produce latte destinato alla produzione di Grana Padano presso Auricchio. Dalla zona vitelli alle strutture che accolgono le vacche, dagli spazi dedicati alla mungitura (l’azienda dispone di un robot di mungitura) per approdare agli spazi aperti dove i capi sono al pascolo, la visita ha mostrato un’azienda modello, che coniuga tradizione e innovazione, condotta con professionalità e grandissima passione.

“Mi sono diplomata all’Istituto Magistrale. Ma fin da piccola ho condiviso con la mia famiglia la passione per l’agricoltura e per l’allevamento. Così ho maturato la decisione di restare in azienda, proseguendo nell’impegno iniziato dai nonni” ci spiega Ilaria, che con orgoglio, e con tutto l’entusiasmo dei sui 22 anni, ora affianca il papà Armando e lo zio Giuseppe nella conduzione dell’azienda zootecnica.

Alla visita in azienda è seguito l’incontro del Coordinamento, tra il verde offerto dalla cascina. Vi hanno perso parte anche i segretari di zona di Coldiretti Cremona. Vari i temi trattati. Si è parlato del progetto scuola, pronto a ripartire da settembre con nuovo slancio, e delle prossime iniziative, condividendo la programmazione delle attività per il quinquennio di impegno che ormai si è aperto. E’ seguito un momento conviviale, occasione per gustare i sapori del territorio e per proseguire nella conoscenza tra le componenti del Coordinamento.

“E’ stata una serata particolarmente bella e significativa. Credo che l’idea di riunirci presso un’azienda agricola sia vincente: è un’occasione per conoscerci meglio, ritrovandoci nei luoghi dove lavoriamo e dove viviamo. Proseguiremo certamente in questa direzione – ha detto Maria Paglioli -. A nome di Donne Impresa Cremona, rivolgo un grazie speciale a Ilaria e a tutta la famiglia Luzzeri, per la bellissima accoglienza che ci è stata riservata. Complimenti a loro per l’impegno, e i risultati, con cui conducono questa azienda, sicuramente un modello per la nostra agricoltura. Siamo particolarmente orgogliose di dare spazio, anche in Donne impresa, a giovani imprenditrici, come Ilaria, che con capacità e determinazione contribuiscono a scrivere il futuro dell’agricoltura e della zootecnia cremonese”.

