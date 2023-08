È deceduto all’alba di giovedì 3 agosto, presso la casa di cura Ancelle della Carità di Cremona dove era ricoverato da diverse settimane, don Bernardino Orlandelli, 85 anni, parroco emerito della parrocchia Beata Vergine di Caravaggio a Cremona.

L’aggravamento delle sue condizioni di salute lo aveva portato a un ricovero in ospedale, cui circa un mese fa era seguito il trasferimento nella clinica di via Aselli.

La camera ardente è allestita nella sala Sant’Omobono del Seminario vescovile di Cremona (dove risiedeva), in via Milano 5 con ingresso dalla Biblioteca. Proprio nella chiesa del Seminario nel pomeriggio di venerdì 4 agosto, alle 17 saranno celebrati i funerali presieduti dal vescovo emerito Dante Lafranconi (ordinato sacerdote nel 1964 proprio come don Orlandelli), che porterà il cordoglio e la vicinanza anche del vescovo Antonio Napolioni, in Portogallo per la Giornata mondiale della gioventù.

La salma sarà quindi trasferita a Pomponesco, nella chiesa parrocchiale, dove alle 21 si terrà la preghiera del Rosario. La mattina seguente, sabato 5 agosto, alle 9.30 saranno celebrate le esequie; quindi la tumulazione nel cimitero del paese.

Nato a Viadana il 9 novembre 1937, originario di Pomponesco (dove sarà sepolto), don Bernardino Orlandelli è stato ordinato sacerdote il 27 giugno 1964 insieme ad altri 17 confratelli. Dopo essere stato vicario a Sabbioneta, nel 1976 è stato trasferito a Pozzaglio come parroco. Dopo sei anni è diventato parroco di San Giovanni in Croce, dove è rimasto 16 anni. Nel 1985 è stato anche vicario zonale dell’allora Zona pastorale XI.

Nel 1998 il vescovo Giulio Nicolini l’ha trasferito a Cremona, affidandogli la cura pastorale della comunità della Beata Vergine di Caravaggio, la parrocchia accanto all’Ospedale che ha guidato sino al 2013, al raggiungimento del limite d’età previsto.

Negli anni successivi ha svolto il proprio ministero come collaboratore parrocchiale dell’unità pastorale Cafarnao (Binanuova, Ca’ de’ Stefani, Gabbioneta, Pescarolo, Pieve Terzagni e Vescovato), ritirandosi quindi nel 2019 a Villa Flaminia e successivamente nella casa del clero presso il Seminario.

