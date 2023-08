Ennesima allerta arancione per rischio di temporali forti sulla nostra zona dalle 6 della mattina di venerdì 4 agosto. L’avviso, emesso da Regione Lombardia, evidenzia come già dalla seconda parte della giornata di oggi, 3 agosto, è prevista un aumento dell’instabilità sul territorio regionale, in particolare sulle zone prealpine occidentali e centrali, con rovesci o temporali (anche localmente di forte intensità) in transito verso Nord-Est, in possibile estensione anche sulle zone di alta pianura. Prevista una ventilazione moderata o forte sui rilievi settentrionali e su Appennino, specialmente nelle ore pomeridiane, in temporanea estensione anche alle pianure meridionali. Raffiche massime attese fino a 70 km/h sui rilevi, con i valori maggiori su Appennino.

Nel corso della prima parte della giornata di venerdì si avrà la maggior probabilità di temporali forti ed organizzati sulla Regione, anche a carattere di supercella. I fenomeni più intensi sono attesi in mattinata sulle zone prealpine e sui settori alpini centrali ed occidentali, in estensione e diffusione sull’Appennino, sulle pianure meridionali e centrali. Saranno possibili in queste fasi eventi di grandine medio-grande, raffiche intense di vento e precipitazioni localmente forti. Tra il pomeriggio e la sera saranno possibili nuovi temporali sulle pianure occidentali, con i fenomeni in progressiva attenuazione dalla serata.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 4 agosto i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.

Il Comune ha già provveduto a mettere in pre allerta Polizia Locale, Aem e Padania Acque, in modo che siano pronti in caso di necessità. I” cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari” evidenzia il Comune. Gli Uffici comunali della Protezione Civile terranno monitorato in modo costante l’evolversi della situazione.

