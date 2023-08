Regione Lombardia ha emesso un nuovo allerta arancione per rischio di temporali forti sulla nostra zona sino alla mezzanotte di oggi.

Il bollettino regionale informa che per la giornata di oggi, 4 agosto, si attende lo sviluppo di nuovi rovesci e temporali su buona parte della regione, quest’ultimi anche di forte intensità. Con la progressione verso Est della saccatura, e della contestuale rotazione dei venti da quadranti settentrionali, calerà la probabilità di temporali forti sui settori occidentali, seppur in un contesto di locali precipitazioni abbondanti e persistenti per la poca mobilità delle celle temporalesche.

Sulla pianura orientale, permarranno condizioni ancora favorevoli alla formazione di forti temporali con possibili grandinate di medie dimensioni e forti raffiche di vento. In serata graduale attenuazione dei fenomeni, con rovesci e temporali residui possibili su basso bresciano e mantovano. Atteso un rinforzo della ventilazione da Nord-Est nel pomeriggio sulla pianura orientale in attenuazione serale, con raffiche massime attese tra 35-50 km/h (raffiche superiori sono naturalmente possibili in concomitanza del transito dei temporali).

Per la giornata di domani, 5 agosto, sulla Lombardia saranno ancora probabili precipitazioni nella notte e al mattino sui settori orientali (sia alpini/prealpini che di pianura), anche a carattere di rovescio o debole temporale sulla pianura. Nel pomeriggio sono previste condizioni di prevalente stabilità.

Il Comune mantiene quindi in pre allerta Polizia Locale, Aem e Padania Acque in modo che siano pronti in caso di necessità. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari.

Gli Uffici comunali della Protezione Civile terranno monitorato in modo costante l’evolversi della situazione.

