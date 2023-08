È iniziato il cantiere per l’ampliamento della sede di Aem in via Persico a Cremona. Lavori entrati nel vivo con la fase di demolizione e costruzione delle fondazioni per la posa dei plinti su cui si appoggeranno i pilastri che sorreggeranno la struttura sopraelevata. Si tratta di un nuovo modulo di circa 250 metri quadrati, soprelevato e collegato all’attuale stabile. In sostanza, una sorta di palafitta con la parte sotto destinata a parcheggio.

Cambierà anche l’ingresso, che sarà spostato nella parte centrale della nuova struttura, dove verranno ospitati gli uffici direzionali, ossia la direzione generale, la presidenza, le segreterie e la sala del cda. Nell’attuale struttura resteranno invece gli uffici tecnici e amministrativi. Sarà una costruzione in classe A, e la previsione di fine lavori è per dicembre di quest’anno.

Il costo a carico di Aem è di circa un milione di euro, una cifra che ha risentito degli innalzamenti dei prezzi delle materie prime rispetto a un anno fa. Non ci sono invece per ora novità sulla vecchia sede di Aem di viale Trento e Trieste che resta sempre tra gli immobili alienabili

