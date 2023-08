I Carabinieri della Stazione di Cremona hanno denunciato per guida con patente revocata, peraltro pur essendo sottoposto a misura di prevenzione, un italiano di 41 anni, pregiudicato e sottoposto alla misura dell’avviso orale. L’uomo è stato fermato poco dopo le 10.30 del 4 agosto da una pattuglia della Stazione di Cremona, in via Dante.

L’uomo non ha consegnato la patente ai militari e un rapido controllo ha permesso di verificare che in realtà il suo titolo abilitativo alla guida era stato revocato. Infatti a inizio settembre 2022 i carabinieri avevano notificato al 41enne un’ordinanza della Prefettura di Cremona che disponeva la revoca della patente per avere violato numerose disposizioni del codice della strada e, in particolare, per avere circolato con patente ritirata alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Era inoltre stato sorpreso più volte al volante pur non potendo guidare.

Terminati gli accertamenti, nei suoi confronti è scattata una nuova denuncia. E’ emerso inoltre che il 41enne circolava in totale violazione delle norme perché l’auto da lui condotta era sprovvista di copertura assicurativa, non aveva la carta di circolazione al seguito e non era stata effettuata la prevista revisione periodica. E’ stato quindi sanzionato amministrativamente e il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca e portato in una depositeria.

