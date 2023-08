Dopo la sconfitta di ieri mattina, venerdì 4 agosto, in amichevole contro la Giana Erminio e il lavoro in allenamento su tattica e rapidità del pomeriggio, la Cremonese è pronta per tornare in campo quest’oggi alle 18.30 in un match che sarà trasmesso in diretta da Cremona1.

Avversario di giornata il Genoa, neopromosso in Serie A, in una sfida che si giocherà allo Zini davanti a una nutrita cornice di pubblico: 2.668 i biglietti già venduti fino a ieri, di cui 504 ospiti, con la possibilità di acquistare i tagliandi anche dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 direttamente al botteghino dello stadio.

Si tratta dell’ultimo test precampionato prima dell’impegno ufficiale di Coppa Italia fissato per lunedì 14 agosto contro il Crotone.

Una gara particolare per il tecnico grigiorosso Davide Ballardini, che ha allenato a più riprese i rossoblù sulla cui panchina si è seduto in 122 occasioni, raccogliendo 43 vittorie, 35 pareggi e 44 sconfitte.

Oggi, però, il focus di Ballardini è tutto sulla Cremonese. Il primo test in pianura contro la Giana ha portato con sé la prima sconfitta stagionale, dopo i successi in ritiro contro Pieve di Bono e Lumezzane e il pareggio con il Goztepe.

A Pizzighettone il tecnico grigiorosso ha utilizzato solo 15 giocatori e oggi dovrebbero scendere in campo gli altri elementi della rosa.

L’obiettivo è proprio quello di alzare minutaggio e condizione per tutti i componenti della squadra in vista proprio del primo impegno ufficiale di Coppa Italia: una sfida che potrebbe protrarsi anche fino ai calci di rigore.

Dopo la battuta d’arresto di ieri, in ogni caso, la Cremonese è chiamata ad alzare il livello della propria prestazione.

Più che il risultato, contro una formazione di categoria superiore, per Ballardini sarà importante avere risposte sullo stato di avanzamento dell’adattamento della squadra alle sue richieste.

Mauro Taino

