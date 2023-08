Una buonissima Cremonese tiene ottimamente il campo contro una squadra di serie A, quel Genoa neo-promosso che ambisce a un campionato tranquillo nella massima categoria.

Lotta e spirito combattivo hanno caratterizzato la prestazione del grigiorossi, disposti in campo in modo ordinato e coordinato da mister Ballardini (applaudito da entrambe le tifoserie).

Il tecnico della Cremonese conferma il modulo 4-3-3 con Sarr in porta, Sernicola, Bianchettti, Lochoshvili e Quagliata in difesa, Bertolacci regista, Pickel e Collocolo interni, Vaquez primo riferimento avanzato, con Zanimacchia e Okereke attaccanti esterni.

Parte subito molto applicata la Cremonese, con ogni spazio ben occupato, e con la catene laterali totalmente pronte a lavorare in modo coordinato sia in fase di pressione che di ripiegamento.

Il Genoa fatica a trovare spazi per impostare, e ricorre spesso alla palla verticale per Retegui, che mal sfrutta una potenziale occasione attorno al quarto d’ora.

La Cremonese risponde con diverse sortite con Zanimacchia e Onereke che approfittano degli ottimi spazi aperti da un Vazquez sempre imprevedibile (con il “dieci” pericoloso anche di testa a metà tempo).

Prima del fischio finale della prima frazione di gara Bertolacci cerca la porta con un potente destro che avrebbe meritato miglior sorte.

Nella ripresa Ballardini in avvio lascia in campo gli stessi titolari, alzando così il minutaggio di molti dei giocatori che potrebbero scendere in campo dall’inizio contro il Crotone in Coppa Italia.

La Cremonese non concede ancora spazi, ed attacca ancora con fiducia, creando con Tsadjout (entrato in corso d’opera al posto di Okereke) una potenziale occasione da gol.

Nessun giocatore perde concentrazione e lucidità e la squadra continua a trasmettere una sensazione di solidità assoluta.

Prima della fine ovazione per Daniel Ciofani, in campo per qualche minuto, simbolo di impegno e applicazione, concetti guida seguiti da tutta la Cremonese versione 2023-2024.

Roberto Moscarella

