Un incontro tra Despar Italia e una rappresentanza dei 644 cittadini che nei giorni scorsi hanno depositato in Comune una petizione sulla struttura in corso di realizzazione in via Giordano, nell’area ex Snum: di questo si farà promotrice l’amministrazione comunale, per consentire un confronto.

Intanto, lunedì la petizione verrà inoltrata all’azienda, che nel mentre è stata informata. Durante l’incontro, che è previsto per i primi di settembre, i cittadini potranno presentare le loro istanze, confrontandole con il progetto originale che, fin da subito, prevedeva, nel piano approvato dai tecnici, una copertura estetica al muro attualmente visibile. Anche il Comune sarà presente.

Per l’amministrazione comunale, infatti, l’incontro sarà anche occasione per ribadire alla società la necessità di massimo impegno affinché, nella realizzazione del progetto, vagliato a suo tempo dagli organismi competenti e ancora in fase di esecuzione, “sia massimo l’impegno sulla struttura e sulla zona nel suo complesso e siano garantite sulla città le maggiori ricadute positive possibili in termini di occupazione e anche di sostegno ad attività sociali”.

