Disperso nell’Oceano Atlantico viene salvato dopo 2 giorni di ricerche

FLORIDA (ITALPRESS) – Un giovane di venticinque anni, disperso in mare con la sua piccola imbarcazione, è stato salvato dopo due giorni in cui è rimasto in mezzo all’oceano. È successo in Florida. Charles Gregory, come riporta La Voce di New York, era uscito al largo di St. Augustine, giovedì notte a bordo della sua barca di tre metri. La sera del giorno dopo, non avendo più sue notizie, la famiglia ha lanciato l’allarme, informando la guardia costiera. A quel punto sono scattate le ricerche.

(Fonte video: U.S. Coast Guard Southeast)