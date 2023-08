Sos adozioni per l’Apac di Cremona, che in queste settimane si trova a gestire una situazione molto complessa: dopo lo sfratto ricevuto dalla Fondazione Stauffer e la conseguente impossibilità di ospitare nuovi gatti nella colonia di via Bissolati, dove gli animali ricoverati devono contendersi due moduli abitativi di ridotte dimensioni, anche l’appartamento del Battaglione dove le gattare ospitano i cuccioli recuperati dagli abbandoni è ormai gremito.

Nel frattempo, però, come sottolinea la presidente dell’associazione, Caterina Severino, “continuano ad arrivare segnalazioni di abbandoni, da tutto il territorio. Quando vengono ritrovate cucciolate o gatti singoli, i sindaci li indirizzano a noi, senza rendersi conto che non abbiamo posto. Le volontarie stanno facendo i salti mortali per trovare degli stalli. E in questo periodo non è facile concludere adozioni”.

Insomma, le difficoltà si fanno sempre più pressanti: “Non abbiamo più una struttura di riferimento” continua Severino. “L’oasi felina esiste solo sulla carta… Se prima potevamo appoggiarci anche temporaneamente in qualche stanza di via Bissolati, ora non è più possibile”. Giusto in questi giorni una nuova cucciolata di gattini piccolissimi è stata trovata lungo una ciclabile a Gadesco Pieve Delmona, che si aggiungono ai già numerosi mici in attesa di adozione.

Di qui, l’appello delle volontarie ai cremonesi: di andare a vedere i gatti ospitati e di innamorarsene perdutamente. Sono disponibili sia cuccioli sia gatti adulti, rimasti improvvisamente senza famiglia, ma con ancora tanto affetto da regalare.

