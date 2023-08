Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di mercoledì in un’azienda di Malagnino, la Italcoppie Sensori, con sede in via Tonani. A restare ferito un uomo di 60 anni, residente nel cremonese, che si è lesionato due polpastrelli mentre stava utilizzando una spezzonatrice per cavi elettrici.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con elisoccorso, ambulanza e auto medica. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Monza con l’elicottero. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Cremona, insieme agli operatori di Ats Val Padana.

