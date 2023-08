La proroga dell’aliquota al 110% per il Superbonus di chi ha già avviato i lavori sarà uno dei temi forti al centro della prossima legge di Bilancio. Una questione che, come molte altre dovrà però fare i conti con le esigenze della cassa statale. In origine il Superbonus doveva scadere il 31 dicembre 2021, tuttavia le perduranti difficoltà nell’ottenere la cessione del credito ma anche il maltempo che ha rallentato i lavori e in molti casi ha anche costretto a intervenire con opere di riparazione lasciano presagire l’ennesima proroga.

Al 110% hanno ancora diritto solo gli immobili per cui alla data del 30 settembre 2022 risultava effettuato almeno il 30% dei lavori. Le opere vanno però ultimate entro il 30 settembre prossimo.

Secondo alcune anticipazioni c’è l’ipotesi dell’agevolazione fino al 100% ma solo per i redditi bassi, finanziato con i fondi Pnrr. In linea di principio non apparirebbero possibili obiezioni. Ma esiste anche la realtà: negli edifici condominiali ben difficilmente si potrebbe ottenere il nulla osta in assemblea ai lavori per l’opposizione di chi dovrebbe pagare di tasca sua. Abbiamo intervistato in proposito l’imprenditore Paolo Beltrami.

Il servizio di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata