L’estate è tradizionalmente un periodo di magra per le donazioni Avis, anche se a Cremona, dove si mantiene alta l’attenzione per il West Nile Virus, il calo fisiologico quest’anno si è registrato nel solo mese di agosto.

Tra protocolli accuratamente seguiti, per evitare il rischio di trasmissione trasfusionale del West Nile Virus, e segreteria molto attiva nel contattare i donatori, il mese di agosto è comunque tra i più delicati per l’Avis e la necessità di mantenere costante il flusso di sangue anche durante l’estate resta una priorità per tutte le sezioni. Se quest’anno giugno e luglio a Cremona sono andati piuttosto bene, da inizio agosto si è avuto il classico calo legato alle ferie. In sezione si fa un grosso lavoro di programmazione e chiamate attraverso i volontari che seguono i donatori per far sì che mantengano la propria routine, nonostante ostacoli dovuti dei permessi di lavoro più scarsi durante le ferie dei colleghi o alle esigenze familiari per l’organizzazione delle giornate che ricadono soprattutto sulle donne; non a caso il calo è più evidente nelle plasmaferesi, e quindi tra le donatrici, che si trovano a dover accudire famiglia e figli con scuole e asili chiusi.

Sempre attive le strategie di prevenzione in relazione al rischio di trasmissione trasfusionale del West Nile Virus. Secondo il Piano nazionale di prevenzione e sorveglianza e le indicazioni trasmesse dai centri trasfusionali, tra i mesi di maggio e novembre viene effettuato il test di controllo per i donatori che hanno trascorso anche solo una notte in una delle aree a rischio. L’Avis di Cremona per ora non ha registrato casi tra i suoi donatori, ma se prima come misura di contenimento c’era la sospensione di 28 giorni per chi era stato in paesi a rischio, oggi con l’aiuto del test di individuazione del virus nel sangue è diventato tutto più semplice e affidabile.

Cristina Coppola

