Lo hanno circondato, all’improvviso, per poi scagliarsi contro di lui, con calci e pugni: un’aggressione brutale quella che si è consumata nella notte tra giovedì e venerdì in via Palestro, all’altezza di piazza Coppetti. La vittima, un 38enne straniero, stava camminando tranquillamente quando, secondo quello che raccontano alcuni testimoni, è stato improvvisamente raggiunto da un gruppetto di giovani, che lo hanno bloccato, per poi scagliarsi contro di lui. Una violenza durata qualche minuto, poi gli aggressori si sono dati alla fuga.

A lanciare l’allarme ai Carabinieri sono stati proprio alcuni passanti, che hanno assistito alla scena. Sul posto è arrivata la pattuglia del Nucleo Radiomobile, che ha trovato l’uomo sanguinante, con ferite alla testa e al volto. Sono quindi sopraggiunti anche i soccorritori del 118, che si sono occupati di medicare il 38enne, per poi trasportarlo in ospedale.

Secondo quanto riferito dall’aggredito, non vi sarebbero motivazioni pregresse dietro l’accaduto. Ora i militari dovranno cercare, anche visionando le immagini delle telecamere presenti in zona, di dare un nome e un volto ai componenti del gruppetto violento, ma anche di ricostruire le cause che li hanno indotti ad agire in questo modo.

Sempre nella stessa zona, lo scorso anno si era verificata una rapina, conclusasi con due arresti da parte dei Carabinieri.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata