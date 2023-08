Venerdì mattina il sindaco Gianluca Galimberti, insieme al vice sindaco Andrea Virgilio, accompagnati dal dirigente del Settore Programmazione Progettazione, Manutenzione Giovanni Donadio, hanno effettuato un sopralluogo al cantiere in atto per l’adeguamento sismico alla scuola secondaria di primo grado Virgilio. Ad accompagnare gli amministratori i tecnici della ditta Edilco srl che sta effettuando i lavori e la dirigente scolastica Daniela Marzani.

Soddisfatti gli Amministratori dell’andamento dei lavori che stanno procedendo in modo spedito. I tecnici della ditta hanno spiegato che utilizzeranno queste settimane, prima dell’inizio delle attività scolastiche, per effettuare i lavori più impattanti, in particolare per il rumore, procedendo velocemente con le demolizioni. Si tratta infatti di una grande opera per l’adeguamento alla normativa antisismica e che interesserà tutto l’edificio per rendere la struttura più resistente in caso di terremoti.

Il costo complessivo dell’intervento è di 4.990.968,56 euro di cui 2.789.600 di euro sono il finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 806.488,19 di euro quale contributo statale per compensazione aumento prezzi e un cofinanziamento a carico del Comune di Cremona di 1.394.880,37 euro.

La complessità del cantiere è dovuta anche alla volontà di non interrompere l’attività scolastica. La durata complessiva del cantiere sarà di 18 mesi e durante il periodo scolastico l’intervento procederà a blocchi di 12 aule per volta. Per questo è stato siglato un accordo con il “S. Angelo” e la primaria “Monteverdi” che ospiteranno a turno le classi interessate dai lavori per la durata del cantiere. L’impegno, anche della ditta, è di rispettare i tempi e causare meno disagi possibili a studenti, famiglie, docenti e personale scolastico.

“Prosegue alacremente il programma che ci siamo imposti per l’adeguamento e ammodernamento delle scuole – dichiarano il Sindaco e il Vice Sindaco – prima con l’indagine sulle controsoffittature e lo smaltimento dell’amianto ed ora con la messa in sicurezza del patrimonio degli edifici con gli adeguamenti antisismici” – concludono gli Amministratori “infatti oltre alla scuola “Virgilio” prossimamente interverremo all’”Anna Frank” e al “Boschetto”. Per noi la sicurezza delle scuole è fondamentale.”

Al termine di questi lavori la struttura della scuola “Virgilio” sarà rinnovata, grazie agli interventi fatti in questi anni di rimozione dell’amianto ed ora all’adeguamento antisismico.

© Riproduzione riservata