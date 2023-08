Sono state giornate intense quelle trascorse a Lourdes dai 300 lombardi fra cui un’ottantina di cremonesi partecipanti al pellegrinaggio regionale dell’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), viaggio che si conclude oggi con la messa alla grotta.

Il tema scelto dal santuario mariano per l’anno pastorale 2022/2023 “Qui si costruisca una cappella” ha guidato le diverse iniziative, in un fruttuoso spirito di partecipazione e aiuto reciproco come spiega Tiziano Guarneri Presidente di Unitalsi Cremona.

Ieri don Claudio Rasoli, presidente della Fondazione Redentore di Castelverde, ha officiato la Messa degli anniversari di matrimonio e di consacrazione religiosa, poi il gruppo ha visitato i luoghi in cui Bernadette Soubirous ha vissuto dalla nascita alla partenza per il monastero di Nevers, posti cornice delle apparizioni avvenute nel 1858.

Diversi i momenti di riflessione come sottolinea Don Maurizio Lucini Assistente di Unitalsi Cremona, citando il libro dell’Apocalisse con le parole “Egli asciugherà ogni lacrima”.

