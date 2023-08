In occasione della festività di Ferragosto, martedì 15 agosto 2023, saranno sospese alcune attività dell’Asst di Cremona.

Al cup stop alle prenotazione delle prestazioni sanitarie (CUP e call center regionale); servizi/sportelli presenti nelle case di Comunità di Cremona (Via S. Sebastiano, 14) e Casalmaggiore (Piazza Garibaldi, 3), e Soresina (c/o Nuovo Robbiani, via Inzani 4).

Negli altri giorni, compreso lunedì 14 agosto gli stessi servizi sono aperti e le attività vengono garantite regolarmente, senza variazioni di orario.

Centri vaccinali. I centri vaccinali di Cremona (Via Dante 134) e di Casalmaggiore (Via Sandor Petofi 4) sospendono l’attività nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 agosto. Il Centro vaccinale di Soresina (Via Inzani 4) rimarrà chiuso anche mercoledì 16 agosto.

Punti prelievo. Martedì 15 agosto 2023 attività sospesa per tutti i punti prelievo ospedalieri e per quelli territoriali convenzionati (Cremona Welfare e Il Cerchio Med di Cremona, Med Center di Gadesco, Cremona Soccorso di Vescovato e Progetto Assistenza di Casalmaggiore).

Il punto prelievi di Cremona Welfare (Via Bonomelli 81 – Cremona) sospende l’attività dal 12 al 19 agosto. La riapertura è prevista per lunedì 21 agosto.

Il punto prelievi del MED Centro Tutela Salute di Gadesco (Via E. Berlinguer, 1 – c/o Centro Commerciale Cremona2) nella giornata di lunedì 14 agosto sospende l’attività di prelievi e consegna di materiale biologico; sarà attiva solo la segreteria dalle ore 9 alle 12.

