Anche per quest’anno Avis Comunale di Cremona mette a disposizione, a favore dei propri associati, 18 borse e premi di studio per un importo complessivo di 8.250 euro. Si inviano in allegato il relativo bando e i moduli per la richiesta di partecipazione.

Le domande potranno essere presentate, entro i termini di scadenza previsti dal bando, direttamente presso la sede di Avis Comunale (Cremona – via Massarotti n.65) oppure inviate all’indirizzo e-mail segreteria@aviscomunalecremona.it (in questo caso unitamente a un documento d’identità del richiedente).

Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi alla segreteria amministrativa: tel. 0372 27232 (interno 2); e-mail segreteria@aviscomunalecremona.it.

