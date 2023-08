I Carabinieri dela Stazione di Soresina hanno arrestato per furto aggravato di energia elettrica un cittadino straniero di 41 anni, pluripregiudicato.

La mattina dell’11 agosto, verso le 10.00, del personale della società che gestisce la fornitura di energia elettrica nella città ha richiesto l’ausilio dei carabinieri perché avevano accertato un furto di corrente.

La centrale operativa dei carabinieri di Cremona ha inviato sul posto indicato la pattuglia di Soresina che ha contattato il personale che aveva chiesto il supporto e che ha accompagnato i militari fino al contatore di un appartamento di un palazzo.

L’apparecchio era stato manomesso in maniera evidente, tenuto conto che l’impianto dell’abitazione si collegava direttamente alla linea pubblica, bypassando il contatore stesso con il prelievo illecito dalla rete elettrica.

I tecnici della società di fornitura hanno accertato che era stato creato un bypass del contatore con dei fili volanti, in modo da consentire di fornire un appartamento di corrente elettrica.

I militari hanno bussato all’appartamento in questione e, quando gli occupanti hanno aperto, li hanno identificati e hanno verificato che l’alloggio era fornito di corrente elettrica, perché le luci e gli elettrodomestici erano in fuznione.

Accertato il fatto e identificato il titolare dell’appartamento nel 41enne, i tecnici hanno provveduto ad eliminare la manomissione, interrompendo l’erogazione dell’energia alla casa.

Tenuto conto dei precedenti di polizia e della sua condotta finalizzata a impossessarsi in maniera fraudolenta dell’energia elettrica, il 41enne è stato arrestato per furto aggravato.

E’ stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cremona fino alla mattina del 12 agosto quando è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida, conclusasi con la convalida dell’atto. L’uomo è stato rimesso in libertà.

