Manchester City vince Supercoppa europea, Siviglia battuto ai rigori

(Adnkronos) – Il Manchester City vince la Supercoppa europea per la prima volta. La formazione di Pep Guardiola batte il Siviglia per 6-5 dopo i calci di rigore, aggiudicandosi il trofeo dopo l’1-1 dei 90 minuti regolamentari. Gudelj sbaglia il penalty decisivo centrando la traversa.

La sequenza dei rigori: Haaland – gol; Ocampos – gol; Alvarez – gol; Rafa Mir – gol; Kovacic – gol; Rakitic – gol; Grealish – gol; Montiel – gol; Walker – gol; Gudelj – traversa.

Il City si insedia nella metà campo avversaria, chiamando Bounou alla parata in almeno 3 occasioni senza però innescare Haaland con continuità. Il Siviglia si difende e riparte quando ha spazio: alla prima occasione vera, gli spagnoli passano in vantaggio. Al 25′ arriva il gol En-Nesyri, a segno con un potente colpo di testa. I campioni d’Inghilterra cercano di aumentare la pressione e si sbilanciano. In avvio di ripresa serve un miracolo di Ederson al 50′ per negare il raddoppio a En-Nesyri, che si rende pericoloso anche al 53′. Il Siviglia punge con Ocampos al 58′ ma non punisce il City, che al 63′ pareggia. Cross di Rodri, Palmer sul secondo palo è puntuale: dosato colpo di testa e lob che vale l’1-1. La formazione di Guardiola insiste ma non sfonda: Bounou è sempre attento e non concede nulla. Si va ai rigori, segnano tutti. Tranne Gudelj, che stampa il pallone sulla traversa: la Supercoppa europea è del Manchester City, Guardiola vince il 36esimo trofeo da allenatore

