“La risposta da parte del vicesindaco Virgilio e dell’assessore Ruggeri all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in merito alle aule studio certifica quanto l’amministrazione sul punto stia facendo davvero poco”: a dirlo è Matteo Carotti, coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale.

Secondo il partito, “L’erigenda aula studio nel comparto dell’ex chiesa di S.Francesco, infatti non sarà pronta prima del 2027: finalmente sappiamo con certezza che questa opera strategica, finanziata da Regione Lombardia, non può essere la soluzione ad un problema imminente, nonostante le uscite trionfalistiche della Giunta sul tema, tant’è che la stessa maggioranza si era astenuta ad una mozione di Fratelli d’Italia che impegnava il Sindaco e la Giunta ad individuare spazi da adibire ad aule studio proprio in virtù del progetto di riqualificazione della Chiesa di S.Francesco” continua il politico.

“La soluzione dell’utilizzo dello Spazio dell’Informagiovani, che sembra essere scaturita dall’aver rimandato continuamente il problema delle aule studio, pone la questione dell’autogestione, che è stata richiesta da un comitato che, su sua stessa ammissione, non si sentirà rappresentato dalla costituenda consulta interstudentesca. Ad ogni modo, ci riserveremo di commentare in maniera più dettagliata questa soluzione ad ottobre, auspicando che non ci siano ritardi, che danneggerebbero la comunità studentesca cremonese” conclude Carotti.

