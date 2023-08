Militello, esplode tubo spara coriandoli a festa patrono: un morto

(Adnkronos) – Si trasforma in tragedia la festa per il patrono di Militello Val di Catania, dove un uomo di 65 anni è morto durante i festeggiamenti. Durante i festeggiamenti uno dei cannoncini che sparavano coriandoli sarebbe esploso e avrebbe colpito l’uomo per il quale non ci sarebbe stato nulla da fare. La moglie dell’uomo, invece, è rimasta ferita al gomito. Sul posto i carabinieri.