L’ultimo caso è quello di via Riglio, sulla curva da cui si dirama l’ingresso del dopolavoro Tamoil e della canottieri Bissolati. Da qualche giorno il Comune ha fatto installare dei paletti in plastica per impedire la sosta dei veicoli. La segnaletica verticale e le sanzioni non bastano a far rispettare il divieto di parcheggio in curva – perdipiù una curva stretta percorsa da molti pedoni nel periodo estivo – e così si è passati ad un altra forma di dissuasione. Stavolta sicuramente più efficace.

