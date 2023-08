Anche il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, interviene sul tema dei migranti, unendosi all’allarme lanciato in diverse città d’Italia dai sindaci, evidenziando che “anche a Cremona, la situazione è insostenibile con circa 325 minori stranieri”, senza contare gli adulti. “I flussi migratori (che ci sono e ci saranno sempre) non si gestiscono millantando blocchi navali e porti chiusi, esaltando i rimpatri che non ci sono o accusando le ONG, perché i flussi continuano fortissimi, anche più di prima” sottolinea il primo cittadino. “E non si gestiscono neppure chiudendo gli occhi di fronte alla realtà: molte città, come la nostra, non possono accogliere altre persone”.

A dirlo, per Galimberti, sono “i sindaci di ogni appartenenza politica. Lo dicono i gestori dell’accoglienza. Lo dicono i tantissimi migranti che dopo anni di sacrifici e impegno sono riusciti a ricostruirsi una vita e ora, lavorando contribuiscono alla pensione di tanti italiani e con i loro figli a mantenere aperte le nostre scuole che soffrono il calo demografico”.

“Il tema è complesso e qualsiasi semplificazione è sbagliata e soprattutto non risolve nulla” continua il sindaco di Cremona. “Basta trattare l’immigrazione come un’emergenza. Serve una legge, una legge seria che disponga flussi di ingresso legali, corridoi umanitari, un sistema di accoglienza rapido e rigoroso e capace di costruire percorsi di integrazione, per chi arriva, per chi ha diritto d’asilo e per i minori, un sistema di permessi serio che non ‘generi’ clandestini, accordi con i paesi dell’Africa e una missione di salvataggio in mare europea!”.

